Уникальные экспонаты представили на фестивале «РобоАрмия» в Подмосковье

Новые разработки в области искусственного интеллекта представили на фестивале робототехники «РобоАрмия». Его развернули в подмосковном выставочном комплексе «Патриот».

Это часть международного форума «Армия». Как подчеркнули в комитете по туризму Московской области, здесь гостей ждут интересные образцы и мастер-классы.

Представлены уникальные экспонаты и мастер-классы, на которых молодые специалисты могут повысить свою квалификацию, а бизнесмены — заявить о себе на рынке комитет по туризму Подмосковья.

На выставке зрителям покажут передовые системы в области информационных технологий и искусственного интеллекта.

«Пространство фестиваля объединяет три стихии: земля, вода и воздух», — уточнили в комитете по туризму.

В программе принимают участие Россия, Армения, Вьетнам, Белоруссия, Алжир, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Узбекистан и Сербия.