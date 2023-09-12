Подмосковье 12 сентября 2023, 16:17 Уникальные дизайнерские карусели в Подмосковье приняли почти 15 тысяч посетителей за неделю Министерство благоустройства Московской области

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За неделю в Подмосковье на каруселях, установленных по инициативе губернатора, прокатились более 14,9 тысячи раз. Дизайн аттракционов разработал Денис Симачев.

Всего с момента запуска каруселей в 2018 году их посетили более двух миллионов раз. Аттракционы оснащены стереосистемой и иллюминацией, благодаря чему они стали популярным местом отдыха среди жителей и гостей региона.

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Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что карусели продолжают пользоваться интересом среди населения. По его словам, это подтверждает их значимость как одного из любимых мест для семейного отдыха.

Отмечается, что на данный момент в Подмосковье работают восемь каруселей, расположенных в различных муниципалитетах, включая Домодедово, Одинцово, Сергиев Посад и другие. Каждый аттракцион может принять до 44 посетителей одновременно.

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