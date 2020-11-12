Уникальные детские площадки появились в семи парках Подмосковья

Новые игровые зоны для детей разных возрастов появились в семи парках Московской области. Они сделаны из безопасных и экологичных материалов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства региона.

«Площадки, которые мы устанавливаем в парках, являются поистине уникальными — на них размещены самые современные и востребованные элементы, на которых могут играть и развиваться дети всех возрастов, а также дети с ограниченными возможностями», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Игровые зоны появились в парке на набережной реки Песочная в Истре, парке «Наташинские пруды» в Люберцах, Дрезненском парке в Орехово-Зуевском округе, в городском парке Павловского Посада, центральном парке Пушкино, городском парке Электрогорска и в парке «Ушмарский лес» в Домодедове.

Каждая площадка уникальна по своему дизайну. Стилистику выбирали исходя из местности, где игровые зоны расположены. Природное окружение вдохновило на экостиль. При изготовлении конструкций использовалось дерево с добавлением металлических элементов. Контур покрытия спроектировали аморфной формы, причем оно огибает растущие рядом деревья и кустарники. На покрытие нанесли изображение детских игр: классики и считалочки.

На площадках установили многофункциональные комплексы: игровые городки с горками и сетками, карусели, деревянные холмы с горкой, зацепами и канатами, батуты, балансиры, качели-«гнезда», канатную дорогу и круговые карусели.