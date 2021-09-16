Уникальную спортивную площадку разработали для детского центра реабилитации в Егорьевске

Центр соцобслуживания и развития «Журавушка» в Егорьевске получил в подарок к 30-летию новые кабинеты и современное оборудование. Теперь здесь можно побывать в невесомости или в барокамере. А местное предприятие «Кроношпан» изготовило уникальную спортивную площадку для центра.

«Особенность этой площадки заключается в наличии разного рода тренажеров и активностей, которые здесь представлены в целях реабилитации для детишек-инвалидов. Причем для инвалидов совершенно разного возраста. Еще особенность этой площадки в том, что она сделана благодаря спонсорской поддержке, то есть это реальное проявление социальной ответственности бизнеса», — сказал замминистра социального развития Московской области Александр Шустров.

Источник фото: телеканал «360»

Компания «Кроношпан» уже не первый раз помогает детям с особенными потребностями полноценно развиваться и заниматься спортом.

Мы взяли под шефство центр «Журавушка», в прошлом году мы установили здесь уникальную детскую площадку с доступом для детей с особенными потребностями. Решили не останавливаться на достигнутом. И в этом году решили установить также спортивную площадку, которая дает возможность детям с особенностями заниматься наравне с другими детьми Илья Овчинников заместитель гендиректора ООО «Кроношпан ГМХ»

Источник фото: телеканал «360»

Уникальность площадки — в ее тренажерах. Медработники центра уже разрабатывают новые программы реабилитации.

«Там есть возможность заниматься детям-инвалидам на колясках. Мы, конечно, дополним ее еще другим оборудованием, которое дополнительно установим там, чтобы расширить спектр и расширить категорию людей, но это в основном дети-инвалиды, дети с ОВЗ, ну и здоровые, конечно, дети, которые у нас летом приходят на эксклюзивную программу «Ромашковое лето в Журавушке», — рассказала директор центра соцобслуживания и реабилитации «Журавушка» Лидия Головушкина.

Источник фото: телеканал «360»

«Кроношпан» в свою очередь обещает — впереди новые масштабные проекты.

«Компания «Кроношпан» на постоянной основе участвует в общественно значимых проектах, помогает детским медицинским учреждениям, участвует в акциях по высадке леса, участвует в эко-проектах», — сказал заместитель гендиректора ООО «Кроношпан ГМХ» Илья Овчинников.