Уникальную смесь для борьбы с борщевиком создали в Подмосковье

Подмосковные специалисты разработали уникальную смесь для обработки земель от борщевика. Состав помогает бороться с сорняками и не вредит зерновым сельскохозяйственным культурам.

Новую формулу смеси вывели во время научно-методической работы и экспериментальных обработок коммерческих земель в 2021 году.

«В основе баковой смеси лежат препараты фирмы „Август“ в определенной пропорции, что позволило добиться результатов уже на пятый день обработки, тогда как ранее использовавшиеся гербициды показывали эффект лишь спустя две недели», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Он добавил, что новый состав абсолютно безопасен для использования на злаковых и кукурузных полях. После применения вещества не остается выжженной земли. Смесь разработали специалисты компании ООО «Грин Сити». Также в работе участвовали преподаватели РГАУ — МСХА имени Тимирязева, ВНИИ кормов имени Вильямса и ВНИИ защиты растений и содействия «Центра агропромышленного развития».

В 2022 году новой смесью обработали две тысячи гектаров земель в Волоколамском городском округе. Специалисты увидели максимальное снижение жизнеспособности ранних побегов борщевика.

«За счет того, что мы успели в этом году вовремя заключить все контракты с муниципальными образованиями, нам удалось приступить к обработке еще молодых растений борщевика. Сегодня мы видим заметный эффект от применения новой баковой смеси, уже спустя неделю растение показывает явные признаки увядания», — сообщил директор ООО «Грин Сити» Алексей Васечкин.

Разработанным составом планируют обработать территории Волоколамска, Рузы и Истры. Местные жители чаще всего жаловались на зарастание земель борщевиком.