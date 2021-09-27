Уникальную систему защиты от утечек газа разработали в Протвине

В Протвине разработали систему от утечек газа, которая защищает сразу целый подъезд. В сети о ней информации пока мало. Узнавать о ней отправилась корреспондент «360».

Система безопасной эксплуатации газа, сокращенно СБЭГ, уже работает в Протвине. В систему входят газоанализаторы, электромагнитный клапан, блок сбора и передачи информации, диспетчерский центр компании «Серпрегионгаз» и программное обеспечение.

«Собственник, который отказывается устанавливать у себя в квартире это оборудование, мы предусматриваем общий клапан на системах или постоячные клапаны для того, чтобы блокировать полностью стояк либо полностью дом», — сказал генеральный директор группы компаний «Серпрегионгаз» Вячеслав Соколов.

В каждой кухне по всему дому устанавливают сигнализаторы бытовых газов. И все оборудование системы объединяется в единую сеть. То есть если происходит утечка, этот прибор передает сигнал — и подача газа перекрывается.

«Анализатор стоит 5 тысяч рублей. 4,5-5 тысяч рублей — в зависимости от наличия радиоканала в нем или какой-то другой модификации. Соответственно, 5 тысяч рублей. А систему контроля и систему блокировки газа мы ставим за свои деньги», — отметил гендиректор группы компаний «Серпрегионгаз» Вячеслав Соколов.

Получается, стоимость установки такой системы по сути равна цене анализатора. При этом защищен сразу весь подъезд, а скорость реагирования — в разы быстрее.