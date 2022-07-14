Уникальную систему отключения электричества представили энергетики Подмосковья

Компания «Мособлэнерго» приняла участие в VII Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей». Конференция прошла в центре международной торговли в Москве.

Энергетики Подмосковья приняли участие в технических дискуссиях о развитии и повышении надежности распределительных электрических сетей.

Источник фото: телеканал «360»

Руководство АО «Мособлэнерго» поделилось с участниками встречи опытом внедрения системы автоматического отключения воздушных линий электропередачи с изолированной нейтралью 6-10 кВ при однофазном замыкании на землю.

Эта система запущена в Сергиево-Посадском производственном отделении компании и позволяет в течение одной секунды обесточить поврежденный участок воздушной линии. Такая скорость обесточивания помогает сохранить жизнь и здоровье людей и животных, оказавшихся вблизи аварийного обрыва линии.

Компания планирует продолжать работу с этой системой в сетях предприятия, тем более сама система является запатентованной разработкой отечественного научного центра «Антракс»» из Фрязино.

Международную научно-техническую конференцию проводят в столице уже в седьмой раз.

В этом году, несмотря на непростую внешнеполитическую обстановку и многочисленные санкции, конференция впервые стала международным мероприятием, объединившим 745 руководителей и экспертов электросетевого комплекса более чем из 200 организаций, представляющих 13 стран мира.

«Мособлэнерго» регулярно принимает участие в крупных отраслевых мероприятиях. Участниками конференций, семинаров и профильных выставок становятся руководители и технические специалисты компании, для которых это отличная возможность обменяться опытом внедрения инноваций в электроэнергетике, применяемых компаниями ТЭК России и зарубежных стран.