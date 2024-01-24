Подмосковье 24 января 2024, 14:52 Уникальную операцию по удалению прямой кишки провели хирурги Домодедовской больницы Наталия Надточая

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Уникальную операцию по удалению прямой кишки провели в больнице в Домодедове. Врачи смогли спасти мужчину в возрасте 47 лет с язвенным колитом. Это длительно-текущее воспалительное заболевание кишечника.

Мужчина не обратился к врачам вовремя, поэтому поступил в больницу с сильным кровотечением. Риск смерти при таком осложнении составляет 40%. По словам заведующего хирургическим отделением Кирилла Овчинникова, пациенту пришлось провести экстренную операцию, которая заняла пять часов.

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«Такие операции, как правило, выполняются в крупных Московских центрах. Например, в НИИ колопрокотологии, где непосредственно занимаются этой проблемой. Благодаря тому, что у нас хорошее оснащение в больнице, командная работа, мультидисциплинарный подход ко всему, сильные реаниматологи, мы сумели сохранить Александру жизнь», — сказал врач.

Еще некоторое время мужчину будут наблюдать врачи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Сейчас больница готова на 80%.

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