Подмосковье 24 ноября 2023, 12:45 Уникальную операцию по удалению опухоли селезенки провели в больнице в Раменском Телеканал «360»

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Медицинские работники Московской области давно зарекомендовали себя в качестве высококлассных специалистов. На этот раз врачам из Раменской больницы удалось спасти селезенку пациента, который приехал на лечение из Владикавказа.

Кантемир Гусов рассказал, что хотел записаться на секцию верховой езды. Для этого ему требовалось получить справку. Однако при прохождении обследования врачи обнаружили у него огромную опухоль.

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«Меня зовут Гусов Кантемир, я из Владикавказа. Я хотел записаться на секцию верховой езды, и нам нужна была для этого справка. Мы поехали в больницу на УЗИ, где выяснилось, что у меня киста. Мы обратились к Владимиру Казбековичу в Подмосковье», — рассказал Кантемир Гусов.

Заведующий детским хирургическим отделением ГБУЗ МО «Раменская больница» Владимир Хабалов рассказал, что к ним обратились родители мальчика из Владикавказа с просьбой о помощи.

«Помощь состояла в том, что у ребенка во время планового обследования была выявлена огромная опухоль брюшной полости. Зная наши возможности по эндоскопической лапароскопической хирургии, родители обратились к нам. При госпитализации у мальчика была выявлена огромных размеров опухоль, которая располагалась на селезенке. По размерам своим она превосходила размер селезенки», — рассказал Владимир Хабалов.

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Во время обследования подмосковным медикам удалось выяснить, что опухоль является доброкачественной. После этого врачи наметили план лечения, который включал хирургическое вмешательство.

«Хирургическое вмешательство было выполнено при помощи лапароскопии, лапароскопического и эндохирургического инструментария. На операции через небольшой просвет передней брюшной стенки мы эту опухоль визуализировали, отсекли ее от селезенки, и большой успех состоит в том, что нам удалось сохранить селезенку как орган.

По словам врача, операция длилась два часа, а ее сложность состояла в том, что эта опухоль очень близко прилегала к крупным сосудам селезенки, при повреждении которых медикам пришлось бы выполнить удаление органа.

«Но при помощи специального хирургического скальпеля и специального инструментария мы выполнили удаление этой большой опухоли и нам удалось сохранить селезенку», — отметил Владимир Хабалов.

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Кантемир Гусов рассказал, что первый раз пришел в себя на операционном столе, а потом уже в палате. Сейчас он чувствует себя хорошо. К нему вернулся аппетит, и он спокойно передвигается.

«Мы уверены в том, что выполненная операция, которая является малотравматичной и малоинвазивной, позволит ребенку максимально быстро вернуться к обычному образу жизни, а через несколько месяцев у него не будет никаких ограничений по физической нагрузке. Через два-три дня мы планируем выписать ребенка домой», — подытожил Владимир Хабалов.

Юный пациент поблагодарил врача за сложнейшую операцию и назвал его ангелом-хранителем.

«Спасибо огромное Владимиру Казбековичу за такую сложную операцию. Вы мой ангел-хранитель!» — подчеркнул Кантемир Гусов.

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