Подмосковье 21 июня 2023, 11:35 Уникальную операцию по пластике крестообразной связки провели в Солнечногорске

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Хирурги из Солнечногорска прооперировали колено 32-летнего пациента, который повредил его на футбольном матче. Ему провели уникальную операцию по пластике крестообразной связки.

Врачи из Солнечногорска прооперировали колено 32-летнего пациента, который повредил его на футбольном матче. Ему провели укникальную операцию по пластике крестообразной связки

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Два года назад пациенту частично удалили мениск. Врачи также выяснили, что у пациента отсутствует передняя крестообразная связка. Тогда было принято решение провести пластику. Ткань для трансплантации взяли из сухожилия мышцы.

Такую операцию в Солнечногорске провели впервые благодаря новому травматологу Андрею Оверченко. Доктор специализируется на артроскопических операциях и имеет 25-летний стаж.

«Передняя крестообразная связка играет ведущую роль в поддержании коленного сустава. На нее, кстати, приходятся все травмы в этой области. Так что мы в прямом смысле создали парню одну из важнейших связок в организме», — сказал травматолог-ортопед Солнечногорской областной больницы Андрей Оверченко.

Операция длилась полтора часа и прошла успешно. Пациент уже выписан домой, вскоре начнется реабилитация. Он вернется к обычной жизни через пару месяцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регион привлекают новых врачей. Для медиков действуют специальные льготы и меры поддержки.

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