Уникальную операцию на позвоночнике провели врачи Жуковского

На работе молодого человека зажал погрузчик. С множественными переломами и повреждениями внутренних органов пациента немедленно доставили в операционную.

Врачи Жуковской городской клинической больницы провели сложнейшую операцию по восстановлению позвоночника 20-летнему пациенту.

«Молодой человек поступил к нам в тяжелом состоянии. Наши врачи провели операцию по декомпрессии позвоночного канала, репозицию позвонков — сопоставили их, после чего зафиксировали металлоконструкциями. Фактически собрали позвоночник по частям. Операция прошла успешно», — сказала главный врач Жуковской ГКБ Лилия Бусыгина.

После заживления раны пациенту сняли швы, а реабилитацию он сможет проходить амбулаторно. Врачи уверены, что восстановление будет благополучным и в скором времени пациент сможет играть в футбол.