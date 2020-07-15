15 июля 2020, 20:08
Уникальную многолетнюю маску от вируса создали в Подмосковье
Маски, несмотря на то, что масочный режим понемногу сходит на нет, останутся с нами. Это факт, с которым трудно поспорить. Но одноразовые маски вызывают неудобство — их нужно постоянно менять, в использовании многоразовых тоже есть проблемы — необходимость замены фильтра. На раменском приборостроительном заводе разработали многолетнюю маску, аналогов которой нет в мире.
Проблему индивидуальной безопасности решили на раменском приборостроительном заводе, он входит в состав Концерна радиоэлектронных технологий и Ростеха. Многолетняя маска уникальна и не имеет аналогов.
Корреспондент «360» не только примерял и потрогал эксклюзивную вещь, но и попытался разобраться в секретах технологии. Смотрите подробности в сюжете.