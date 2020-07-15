Уникальную многолетнюю маску от вируса создали в Подмосковье

Проблему индивидуальной безопасности решили на раменском приборостроительном заводе, он входит в состав Концерна радиоэлектронных технологий и Ростеха. Многолетняя маска уникальна и не имеет аналогов.

Источник фото: телеканал «360»

Корреспондент «360» не только примерял и потрогал эксклюзивную вещь, но и попытался разобраться в секретах технологии. Смотрите подробности в сюжете.