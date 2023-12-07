Подмосковье 07 декабря 2023, 15:51 Уникальную детскую площадку в космическом стиле открыли в подмосковном ЖК «Ильинские Луга» ПИК

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Первый плейхаб в космическом стиле «Гравити» открылся на территории жилого комплекса «Ильинские луга» в городском округе Красногорск. Строительством детской площадки занималась компания «ПИК».

Ее площадь составляет 3,8 тысячи квадратных метров, сообщило Министерство жилищной политики Московской области. Игровое пространство разделено на несколько зон: для безопасных игр малышей, для отдыха родителей и семейного времяпрепровождения, для активного отдыха детей постарше и зону с качелями для всех посетителей.

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Главной достопримечательность новой площадки стал большой холм с лазательной станцией «Космическое жилье». Конструкция выполнена в инопланетном стиле. С вершины холма можно спуститься по уникальному тоннелю. На обратном пути предусмотрены канаты, зацепы и металлические скобы для подъема. Внутри холма расположены специальные зоны с подсветкой, на которых изображены карты созвездий.

ПИК ПИК ПИК ПИК ПИК

Для маленьких посетителей предусмотрена игровая площадка с песочницей, оснащенной системой противовесов для подъема и пересыпания песка. Также здесь находится мини-скалодром с горкой, а рядом установлены крутилки в виде марсианских фигурок. Для отдыха под прозрачным навесом также предусмотрена отдельная зона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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