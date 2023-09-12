12 сентября 2023, 15:55
Уникальную археологическую выставку откроют в Ступине
Выставка уникальных археологических находок начнется в Ступине 15 сентября. Зрители увидят подлинные старинные предметы быта. Представят фрагменты лепных сосудов, рыболовные грузила и другие образцы.
Экспозиция «Дьяковская археология. Когда железо сменило камень…» развернется в историко-краеведческом музее. Гостям покажут фотографии из археологических экспедиций разных лет, старинные костюмы.
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Дьяковская культура была распространена в междуречье Оки и Волги в период с VIII века до нашей эры по VII век нашей эры. Первые дьяковцы — представители финно-угорских племен.
Этот культурный слой археологи обнаружили в XIX веке вблизи села Дьяково. А многочисленные свидетельства жизни финно-угорских племен были найдены на юге Подмосковья, в районе Ступина и Каширы.
Выставка завершится 22 октября. Она проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
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