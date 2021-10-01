Министр ЖКХ Подмосковья Велиховский рассказал об уникальности комплексов переработки вторсырья

Бытовая техника, пластиковые бутылки, автомобильные покрышки приобретают вторую жизнь на крупнейшем в Подмосковье комплексе переработки вторичного сырья «Орис Пром». Посетив его, министр ЖКХ региона Антон Велиховский выделил основные преимущества работы этого центра.

Здесь находится несколько цехов, в которых мусор разбирают на части. Например, пластиковые бутылки перерабатывают в гранулы, чтобы в дальнейшем использовать для производства широкого спектра вещей.

Одна из основных изюминок комплекса — установка, которая перемалывает крупную бытовую технику. Таких в России всего восемь.

Из проводов она вытаскивает медь, из системы управления — платы, а из корпуса — металл. Аппарат впечатлил участников экскурсии, в том числе и министра ЖКХ Подмосковья.

Вот уже три года мы реализуем в Московской области программу раздельного сбора отходов. На сегодняшний день официально открыли 51 площадку „Мегабак“ в 48 городских округах Антон Велиховский.

Он напомнил, что туда можно бесплатно сдать старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, старые окна — все крупные отходы, которые можно вторично переработать.

Среди всех цехов министр выделил тот, который занимается переработкой автомобильной резины. Там старые покрышки утилизируют на 100%.

Я увидел конкретный результат переработки вторсырья. Например, скамейка произведена из обычных пластиковых пакетов. И в рамках благоустройства мы будем использовать это для инфраструктуры Подмосковья Антон Велиховский.

Одну шину можно разделить на три фракции. Сперва колесо перемалывают и отправляют на очистку. Резиновую крошку применяют в покрытии для спортивных и детских площадок.

Также металлический корд используют в печах, текстильное волокно пускают в производство топлива для отопительных систем.