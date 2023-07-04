Подмосковье 04 июля 2023, 11:21 Уникальное VR-приложение об истории гжели и жостовской росписи создали с одними из лучших художников России МИА "Россия сегодня"

Читать 360tv в

Международное информагентство «Россия сегодня» совместно с организацией народных художественных промыслов «Наследие и традиции» разработало уникальное приложение «Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов». Премьера назначена на июль.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что сюжет приложения основан на истории гжельского фарфора и сине-бело-голубой росписи, которая зародилась в селе Гжель Раменского округа. Еще одной линией сюжета станет узнаваемая роспись подносов из деревни Жостово городского округа Мытищи.

Реклама

Просветительский проект «Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов» разрабатывался с одними из лучших художников страны. Консультантами выступили директор компании «Гжельская мануфактура» Татьяна Сивова и главный художник «Жостовской фабрики декоративной росписи» Михаил Лебедев.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».