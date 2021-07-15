Уникальное устройство для экстренного подключения к кислороду запустили в Дубне

Компания «ВестМедГрупп» разработала баллонный кислородный редуктор CADUCEUS БКО-50. Произведенное резидентом ОЭЗ «Дубна» устройство позволит экстренно подключать пациентов к ИВЛ.

Редуктор CADUCEUS оснащен быстроразъемным соединением стандарта DIN 13260-2. С ним к ИВЛ можно подключить там, где отсутствует система централизованного медицинского газоснабжения.

Разработка будет актуальна при возникновении чрезвычайных ситуаций и отсутствии поблизости медицинского учреждения, в спасательных транспортных средствах, а также в стационарах при проведении экстренных мероприятий по спасению жизни.

При подключении аппарата искусственной вентиляции легких к кислородному баллону через редуктор CADUCEUS БКО-50 давление газа на выходе из регулятора сбрасывается до рабочих значений. Заданные параметры давления при этом поддерживаются на стабильном уровне, обеспечивая надежную и непрерывную подачу кислорода.

Работа CADUCEUS точна благодаря многокоординатному принципу механической обработки деталей на производственных линиях компании «ВестМедГрупп». Они оснащены высокотехнологичными автоматическими аппаратами различного назначения.

Метод обеспечивает полное соответствие готового изделия заданным параметрам, элементы конструкции имеют надежное соединение и защищают устройство от повреждений и проникновения инородных частиц.

Газовые регуляторы CADUCEUS БКО-50 изготавливают из надежного и прочного сплава металлов — латуни. Регулятор получает повышенную износостойкость и долговечность. При надлежащем использовании и своевременном сервисном обслуживании срок службы устройств может достигать 50 лет.

Проведенные испытания газовых кислородных редукторов CADUCEUS БКО-50 и длительное практическое опробование устройств при решении различных задач позволяют гарантировать высокий уровень безопасности при их эксплуатации с минимальными затратами на обслуживание.

В настоящее время баллонные регуляторы кислорода CADUCEUS БКО-50 производства резидента ОЭЗ «Дубна» поставляют прежде всего в учреждения здравоохранения России, где требуется оперативная кислородная поддержка пациентам с COVID-19.