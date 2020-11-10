Уникальное средство для заживления ран разработали в подмосковном Пущине

В подмосковном Пущине создали уникальное средство для заживления ран. Ученый Антон Попов трудился над ним много лет и несколько раз повторял эксперименты. Он выбрал нестандартный подход, решив использовать в основе оксид церия.

Путь от защиты кандидатской работы до проверок нового средства и подтверждения официального товарного знака длился десять лет. За историей разработки «Панацерия» стоит не менее 100 научных статей и десяти патентов на способы синтеза, а также применения церия.

Ученые наукограда запатентовали препарат вместе с коллегами из столицы. Он работает как противовоспалительное средство с ранозаживляющим и обезболивающим эффектом.

У препарата Panacerium широкий спектр действия. В этом он не имеет аналогов не только в России, но и за рубежом. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Пущино — это уникальный город, где созданы лучшие условия по развитию технологий. Они находятся на стыке химии, биологии и физики. Неслучайно этот наукоград является одним из главных центров биохимических наук в нашей стране Екатерина Зиновьева.

По ее словам, ученые из Пущина уже не раз выигрывали гранты за научные исследования и разработки. Например, Антон Попов получал премию губернатора Подмосковья. Также он участвует в льготной программе «Социальная ипотека».

«За счет мер стимулирования наиболее талантливых ученых в Подмосковье создаются максимально комфортные условия для продуктивной научной и исследовательской деятельности», — отметила Зиновьева.

Программа «Социальная ипотека» работает в Подмосковье с 2016 года — ее запустили по решению губернатора Андрея Воробьева. Стоимость квартиры берет на себя областное правительство, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.