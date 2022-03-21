Современные дома-сэндвичи. Уникальное производство появилось в Чехове

Старый цех завода «Энергомаш» в Чехове выделили под современное производство. Теперь здесь изготавливают мобильные дома из фанеры Vardo. Для этого помещение отреставрировали.

Производитель мобильных домов Vardo — это один из шести резидентов Чеховского электромашиностроительного завода.

«Технологически это большое Lego, которое совсем не вредит природе. Оно очень деликатно, компактно, а самое главное — быстро может быть поставлено хоть на крыше небоскреба, хоть на воде. Здесь минимальные сваи, которые забиваются в любую почву. Все это делает дома и мобильными, и легкими, плюс они экологичные», — объяснил сооснователь проекта Vardo Максим Федоров.

Для производства мобильных домов из фанеры на чеховском заводе «Энергомаш» выделили старый цех. Помещение долго не использовали по назначению.

Но теперь оно обрело вторую жизнь, рассказал заместитель руководителя Национальной резервной корпорации Яков Васильев.

Этот завод — очень легендарное предприятие, которое загружено заказами и выполняет свою основную функцию уже 80 лет Яков Васильев.

Для городского округа Чехов новое производство — не только дополнительные рабочие места и налоги, но и возможность реализовать задумки в сфере развития экотуризма.

Промышленность останется в центре этого промышленного кластера, а его вторая часть будет посвящена спорту, туризму.

«Эта территория имеет огромное значение для нашего округа. И очень здорово, что те помещения, которые не задействованы в основном производственном процессе, обретают уже второе дыхание», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Константин Михальков.

Чеховский завод «Энергомаш» — уникальное предприятие и крупнейший поставщик трубопроводной арматуры, в том числе для атомных электростанций.

Национальная резервная корпорация, приглашая на площадку «Энергомаша» новых резидентов, заботится и о сохранении лучших традиций, и о том, что будет востребовано в будущем.