Подмосковье 22 ноября 2023, 15:37 Уникальное отделение муковисцидоза НИКИ детства отметило 7 лет со дня основания НИКИ детства

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День муковисцидоза отмечают 21 ноября. Это наследственное заболевание, которое обусловлено мутацией гена, наносящей системный удар по организму. В этом году отделение муковисцидоза в НИКИ детства отмечает семь лет со дня основания.

«Благодаря неонатальному скринингу диагноз можно выявить уже в первые дни жизни. А значит, медицинская помощь начинается еще до проявления самого заболевания», — рассказала исполняющая обязанности заведующей отделением муковисцидоза НИКИ детства Ирина Фахтуллина.

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Обнаружение заболевания на ранней стадии предотвращает многие осложнения и продлевает жизнь пациентам. По словам Фахтуллиной, не так давно появилось новое лечение препаратами, действие которых направлено на восстановление функции белка CFTR.

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