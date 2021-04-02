Уникальное медицинское оборудование из Подмосковья сертифицировали в Евросоюзе

Первые в России автоматы для окраски биопрепаратов, созданные подмосковной компанией, сертифицировали в Евросоюзе. Разработка фирмы «МЛТ» поможет снизить долю зависимости отечественной медицинской техники от иностранной.

Аппараты для покраски разработали в особой экономической зоне «Дубна». К концу 2021-го их сертифицируют в нескольких крупных странах Азии.

Об этом рассказали в Мининвесте Подмосковья. В ведомстве уточнили, что инженеры «МЛТ» разработали первые в России программируемый автомат окраски препаратов и коагулометр.

Изделия смогут использовать в диагностических лабораториях. Кроме того, фирма выпускает принадлежности для жидкостной подготовки цитологических препаратов при скрининге на рак шейки матки и для диагностики онкологических заболеваний.

Компания стала резидентом ОЭЗ «Дубна» в декабря 2013 года. Здесь работают уже более 30 специалистов разных профилей.