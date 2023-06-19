Подмосковье 19 июня 2023, 17:12 Уникальное игровое пространство для детей построят в подмосковном ЖК «Ярославский» Компания ПИК

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В жилом квартале «Ярославский» в Мытищах построят игровое пространство для детей площадью более трех тысяч квадратных метров. Площадка войдет в число первых игровых проектов подобного масштаба в Подмосковье. Об этом сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

Пространство поделят на зоны для детей разных возрастных групп и степени активности. На территории появятся площадки для активных и спокойных игр, экспериментов с песком и водой, а также игр со звуком.

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Объект создадут по индивидуальному проекту с использованием натуральных материалов. Отмечается, что подобный подход будет побуждать детей к экспериментам и социализации. Также ребята смогут кататься там на велосипедах или роликах и заниматься спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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