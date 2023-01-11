Подмосковье 11 января 2023, 13:01 Уникальное арт-пространство с экспонатами из частных коллекций появится в Ленинском округе

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Новое арт-пространство AmBAR в Ленинском округе получило разрешение на ввод в эксплуатацию. В здании расположилась экспозиция «Музея русской водки», в которой собрано более 800 выставочных экземпляров из частных коллекций.

Арт-пространство площадью 661 квадратный метр находится на территории гостиничного комплекса «Орловский». Инвестиции в строительство составили 63 миллиона рублей.

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В AmBAR появился большой зал с помещением гардероба и бар, а также общий зал со сценой. На территории объекта все желающие смогут организовать собственную выставку, провести презентацию проекта, ночные и корпоративные мероприятия и даже свадебные торжества.

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Также посетители пространства могут взять экскурсию с профессиональным гидом, который расскажет о тонкостях процесса изготовления водки и о роли напитка в истории России.

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