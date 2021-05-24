Уникального робота для банков и гостиниц начали создавать в Подмосковье

В Подмосковье начали разрабатывать антропоморфного робота DRUID. За проект взялись в центре молодежного инновационного творчества «Роболатория». Уникальный механизм можно применить в банковской, гостиничной, образовательной сферах.

Программное обеспечение робота сможет распознавать лица и голоса, генерировать ответы на общие вопросы, поддерживать диалог с собеседником. Это отметили в областном Мининвесте.

Разработкой занялись в центре молодежного инновационного творчества в Одинцове. Уточняется, что DRUID сможет обучить студентов работе антропоморфных систем.

Компания DRUID Robotics начала принимать предварительные заказы на покупку изделий. Первые поставки запланировали на декабрь 2021 года, сообщила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

Одинцовский ЦМИТ „Роболатория“, открытый при содействии правительства Подмосковья, — это пример того, как должны работать центры молодежного инновационного творчества Екатерина Зиновьева.

Проект реализуется в сотрудничестве с Московским политехом, Государственным университетом управления, «Леруа Мерлен», Лабораторией Касперского, МГИМО и Мининвестом региона.