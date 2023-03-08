Подмосковье 08 марта 2023, 17:44 Уникальная выставка к 8 Марта открылась в музее упаковки в Сергиевом Посаде

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Временная экспозиция открылась в музее бренда, истории и дизайна упаковки в Сергиевом Посаде. В преддверии Международного женского дня представил коллекционер из Санкт-Петербурга Игорь Панченко.

«Свой путь я начал с изучения специфики промышленного дизайна жестяной упаковки в советском обществе, первое время собирал агитационную упаковку», — рассказал Игорь Панченко.

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После этого его коллекцию стали пополнять жестяные банки и коробки, отображающие различные сюжеты, события, персоналии.

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«В этот раз мы решили показать, как образ женщины использовался в упаковке советского периода. Ведь никогда ничего на упаковках бездумно не изображают. В дизайне всегда есть смысл и посыл», — подчеркнул коллекционер.

Некоторые экспонаты уникальны. Одну из коробочек для хранения табака изготовили небольшим тиражом и до сегодняшнего дня сохранилось лишь несколько единиц.

Выставка будет работать до 23 апреля. Музей открыл для посещения со среды по воскресенье с 10:00 до 19:00.

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