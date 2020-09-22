Уникальная выставка «ЧА ЩА» открылась в Подмосковье. Ее посетителям придется бродить по лесу

В Подмосковье открылась экспозиция ландшафтных объектов «ЧА ЩА. Выставка в лесах». Ее организатор и директор галереи JART Александр Корытов рассказал «360», как возникла идея такого проекта.

Выставку задумали еще до пандемии. Сначала предполагалась, что она будет вполне обычной — в пространстве галереи. Чуть позже появилась возможность сделать ее в лесу.

«Когда пришла пандемия, у нас это перешло в концепцию, поскольку музеи были закрыты. Мы сделали фактически скульптурный парк под открытым небом в лесу», — пояснил Корытов.

Арт-объекты на выставке «ЧА ЩА». Фото: Facebook

За основу также взяли строки из произведения Даниила Хармса. Они показывают идею эскапизма, когда человеку необходимо в какой-то момент исчезнуть и побыть одному.

Из дома вышел человек с веревкой и мешком.

И в дальний путь, и в дальний путь отправился пешком. <…>

И вот однажды на заре

Вошел он в темный лес

И с той поры,

И с той поры,

И с той поры исчез.

Для экспозиции директор галереи JART придумал особое понятие — арт-трекинг. Оно предполагает, что нужно ходить по лесу, чтобы знакомиться с искусством. Часть объектов для этого установили рядом с дорогой. Чтобы увидеть другие, придется углубиться в лес.

«Кольцевой общий маршрут составляет два километра. Если заходить в чащу и искать другие объекты — они разбросаны, спрятаны, — то это превращается в полуторачасовую прогулку», — сказал организатор выставки.

Готовили экспозицию полгода — отбирали художников, договаривались, строили арт-объекты. Участие в ней принимают 28 авторов, которые возвели на предоставленной им территории 42 инсталляции. За месяц до открытия строительство еще шло, поскольку некоторые художники присоединись к выставке практически в самом конце.

Экспозиция «ЧА ЩА. Выставка в лесах» открыта для посетителей с 20 сентября по 20 октября. Любителей искусства ждут на территории курорта «Пирогово» в поселке Тур в Мытищах. Вход на нее бесплатный, но для посещения придется пройти регистрацию.