Уникальная усадьба XIX века откроется в подмосковном Видном

В Видном откроется уникальная усадьба XIX века Тимохово-Салазкино. Комплекс отреставрировали. На территории есть семейный ресторан, детские площадки, а вскоре там заработают музей и ЗАГС. Об этом рассказала пресс-служба Министерства культуры Московской области.

Усадебный комплекс Тимохово-Салазкино отреставрировали на базе исторических объектов культурного наследия.

На территории появились семейный ресторан, кафе-кондитерская, детские площадки. Занятие по душе здесь смогут найти все гости и жители Подмосковья в любое время года.

Скоро в главном доме усадьбы откроются музей, зал торжеств и ЗАГС. В других зданиях комплекса появятся пекарня, творческие мастерские, кинотеатр под открытым небом, кафе «Теплица», зал VR-технологий, детское пространство «В гостях у сказки», мини-зоопарк и океанариум.

Первой владелицей усадьбы была графиня Екатерина Головкина — последняя из прямой ветви царского рода Рюриковичей, дочь московского генерал-губернатора князя И. Ф. Ромодановского.

После ее смерти Тимохово перешло купцу Кононову. Он построил ансамбль зданий усадьбы, который сегодня смогут увидеть гости. Главный дом напоминает готический̆ собор, а подсобные корпуса выполнены в эклектике фабричного и псевдорусского стилей.

3 октября на открытии там пройдет мультконцерт «Летучий корабль». Попурри из сокровищницы золотой коллекции киностудии «Союзмультфильм» проведут в концертном зале современного пространства отеля PalmiraGardenHotel& SPA, который построили на территории усадьбы.