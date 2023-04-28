Подмосковье 28 апреля 2023, 12:38 Уникальная технология помогла вылечить женщину с опухолью мозга в Подольске Пресс-служба Минздрава МО

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Женщина в возрасте 56 лет обратилась за помощью в больницу Подольска. Она пожаловалась на головные боли и головокружение. МРТ выявило у нее опухоль правой лобной доли.

Как рассказали в больнице, женщину госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Для операции впервые использовали флуоресцентную навигацию — введение специального вещества, которое подсвечивает структуру опухоли.

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По словам заведующего отделением Михаила Землянского, микроскоп больницы оснащен приставкой, которая дает возможность визуализировать свечение препарата в структуре опухоли во время операции.

«Операционный микроскоп нашего отделения оснащен приставкой, обеспечивающей возможность визуализации красно-розового свечения флуоресцентного препарата в структуре опухоли прямо во время операции, что позволяет с максимальной точностью определить границы злокачественной опухоли и увеличить радикальность ее удаления», — сказал он.

Пациентку выписали, после операции она продолжит лечение у онколога и радиолога.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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