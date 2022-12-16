Подмосковье 16 декабря 2022, 01:02 Уникальная техника и искусственный интеллект. «Газпром нефть» запустила собственный научный центр во Фрязине

Читать 360tv в

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» открыла собственный научно-исследовательский центр во Фрязине. Многие приборы центра уникальны для России. Раньше разработка рецептуры любого масла, в том числе и моторного, требовала много времени, так как производители были вынуждены отправлять пробы в европейские и американские лаборатории. Создание готового продукта иногда занимало целый год. Теперь в собственном научном центре на разработку уходит не более двух недель.

Масло проходит более 20 тестов и испытаний

Искусственный интеллект сыграл не последнюю роль в сокращении времени на разработку. Цифровая платформа подбирает оптимальный состав будущего масла — только после этого образцы исследуют технологи. Каждая рецептура проходит минимум 20 испытаний.

Реклама

«С точки зрения уникальности, я бы отметил нашу цифровую платформу, которую мы разработали и внедрили в нашу деятельность в прошлом году. Она позволяет прогнозировать нам физико-химические свойства, разрабатываемых смазочных материалов», — рассказал заместитель руководителя НИЦ Петр Агафонов.

Реклама

Российский рынок — в приоритете

Современные технологии и команда профессионалов позволили организовать работу так, что высококачественными моторными маслами отечественного производства были обеспечены все виды легковых и грузовых автомобилей.

Генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец отметил, что приоритетом для компании остается российский рынок, который с уходом иностранных фирм заметно растет с каждым днем.

«И мы с помощью нашего уникального центра готовы очень быстро предложить замену», — сказал он.

Скоромец добавил, что не забыли в компании и о сложном промышленном оборудовании, например, в центре создаются турбинные масла для ледоколов, которые работают в сложнейших арктических условиях.

«У нас на базе НИЦ создана целая серия, которая называется „Арктика“», — рассказал гендиректор предприятия.

Разработки НИЦ внедрят на Омском и Московском заводах «Газпромнефть — смазочные материалы».