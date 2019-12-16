«Уникальная семья, такой у нас еще не было». В Щелкове выписали женщину, родившую 11-го ребенка
Людмилу Ефремову, родившую одиннадцатого ребенка, выписали из Щёлковского перинатального центра. Счастливую жену встретил муж Сергей. Новорождённую назвали Лия, такое необычное имя выбрала мама девочки.
Роды у женщины прошли без осложнений. Вес малышки — 3900 граммов, рост — 52 сантиметра. И мама, и новорожденная чувствуют себя отлично. До этого Людмила рожала в других клиниках, в Щелкове — впервые.
«Ждали ее очень долго. И дети все ждали. Здесь очень мне понравилось. Отношение персонала на высшем уровне», — говорит многодетная мать Людмила Ефремова.
Ефремовы живут в Ивантеевке, у пары подрастает десять детей — пять мальчиков и пять девочек, Лия стала одиннадцатой, так что теперь перевес — в женскую сторону.
Глава семейства говорит, что содержать большую семью трудно, но себя он считает счастливым человеком.
«Радость была. Вообще психологический барьер для меня был 5-й ребенок. После пятого уже легче принимаются», — поделился многодетный отец Сергей Ефремов.
Во время выписки Людмилу поздравили сотрудники перинатального центра и подарили подарки.
Всего за два с половиной года деятельности в Щелковском перинатальном центре родились более 9 тысяч младенцев, из них около 900 — в многодетных семьях.