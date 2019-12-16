    16 декабря 2019, 21:04

    «Уникальная семья, такой у нас еще не было». В Щелкове выписали женщину, родившую 11-го ребенка

    Анастасия Максимовских

    В Щелкове женщина родила одиннадцатого ребенка. Новорожденную девочку назвали Лия. В семье уже есть пять девочек и пять мальчиков. Отец утверждает, что хоть такое семейство и трудно содержать, все дети — желанные.
    «Уникальная семья, такой у нас еще не было». В Щелкове выписали женщину, родившую 11-го ребенка | Изображение 1

    Людмилу Ефремову, родившую одиннадцатого ребенка, выписали из Щёлковского перинатального центра. Счастливую жену встретил муж Сергей. Новорождённую назвали Лия, такое необычное имя выбрала мама девочки.

    «Уникальная семья, такой у нас еще не было». В Щелкове выписали женщину, родившую 11-го ребенка | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Роды у женщины прошли без осложнений. Вес малышки — 3900 граммов, рост — 52 сантиметра. И мама, и новорожденная чувствуют себя отлично. До этого Людмила рожала в других клиниках, в Щелкове — впервые.

    «Уникальная семья, такой у нас еще не было». В Щелкове выписали женщину, родившую 11-го ребенка | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Ждали ее очень долго. И дети все ждали. Здесь очень мне понравилось. Отношение персонала на высшем уровне», — говорит многодетная мать Людмила Ефремова.

    «Уникальная семья, такой у нас еще не было». В Щелкове выписали женщину, родившую 11-го ребенка | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Ефремовы живут в Ивантеевке, у пары подрастает десять детей — пять мальчиков и пять девочек, Лия стала одиннадцатой, так что теперь перевес — в женскую сторону.

    «Уникальная семья, такой у нас еще не было». В Щелкове выписали женщину, родившую 11-го ребенка | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Глава семейства говорит, что содержать большую семью трудно, но себя он считает счастливым человеком.

    «Радость была. Вообще психологический барьер для меня был 5-й ребенок. После пятого уже легче принимаются», — поделился многодетный отец Сергей Ефремов.

    «Уникальная семья, такой у нас еще не было». В Щелкове выписали женщину, родившую 11-го ребенка | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    Во время выписки Людмилу поздравили сотрудники перинатального центра и подарили подарки.

    «Уникальная семья, такой у нас еще не было». В Щелкове выписали женщину, родившую 11-го ребенка | Изображение 7
    Источник фото: телеканал «360»

    Всего за два с половиной года деятельности в Щелковском перинатальном центре родились более 9 тысяч младенцев, из них около 900 — в многодетных семьях.