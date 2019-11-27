Уникальная лыжная трасса появится в Мытищинском лесопарке

На 2019–2020 гг. в Мытищинском лесопарке запланировано масштабное благоустройство территории общей площадью 219 гектаров. Как сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, в этом году в лесопарке появится лыжная база. Здесь обустроят дорожки для катания на лыжах общей протяженностью порядка 8 километров.

В лесопарке уже установлены три детские площадки, беседки для отдыха, спортивная площадка в лесной части, беседки в зоне барбекю, появилась площадка для выгула собак, установлен автономный туалет на 3 кабинки. Выполнены работы по устройству основания под лыжную базу, в настоящее время идет устройство парковки, установка опор освещения.

Местный конный клуб, который находился в неудовлетворительном состоянии, разобран и перенесен вглубь лесопарка. В следующем году планируется обустройство конного клуба. На 2020 год здесь также запланировано устройство веревочного городка, детских горок, а также пейнтбола.