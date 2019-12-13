Уникальная аптека открылась в Подмосковье. Там будут производить лекарства по индивидуальным рецептам

В городском округе Истра, на улице Ленина, открылась первая государственная производственная аптека сети Мособлмедсервис. Там будут изготавливать лекарственные препараты по индивидуальным рецептам для населения и лечебных учреждений.

По словам директора государственной аптечной сети Мособлмедсервис Ирины Полетыкиной, жители Подмосковья неоднократно обращались с просьбой открыть в регионе аптеку с производственным отделом.

«Мы подготовили помещение, закупили необходимо оборудование и обучили провизоров. Они будут изготавливать различные лекарственные препараты по индивидуальным рецептам: мази, свечи, микстуры, растворы и порошки, а также стерильные и детские формы до 1 года», — рассказала директор государственной аптечной сети Мособлмедсервис Ирина Полетыкина.

Источник фото: Министерство здравоохранения Московской области

Изготовление лекарственных средств по индивидуальным рецептам необходимо в тех случаях, когда препараты не имеют промышленных аналогов. В первую очередь это лекарства с минимальным сроком годности, которые не содержат консервантов. Каждый житель Московской области может обратиться к врачу и выписать рецепт с индивидуальной прописью. Получить лекарственный препарат можно в любом из 320 аптечных учреждений Мособлмедсервиса.