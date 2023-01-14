Подмосковье 14 января 2023, 21:44 УМВД Красногорска стало лучшим в Подмосковье по итогам 2022 года

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Управление МВД России по Красногорску признали лучшим среди 46 подразделений Московской области по итогам прошлого года. В 2021 году они занимали восьмое место.

Замначальника ГУ МВД России по Московской области, генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков поздравил коллег с достижением. Глава Красногорска Дмитрий Волков вручил троим сотрудникам полиции жилищные сертификаты.

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«Главное — не достичь этих высот, а удержаться на них», — напомнил Сергей Мальков.

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За 2022 год в УМВД Красногорска зарегистрировано 108 136 сообщений о преступлениях и административных правонарушениях. Количество тяжких снизилось на 11,3%. Так, убийств стало меньше на 60%, нанесение тяжкого вреда — на 32%, разбоев — на 16,7%. За год в Красногорске обнаружили две нарколаборатории и раскрыли 39 преступлений с участием преступных групп.

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