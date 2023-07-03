Подмосковье 03 июля 2023, 03:48 Умный вентилятор и дрон на солнечной батарее презентовали на Физтех.Фабрике в Долгопрудном Михаил Раскин

Читать 360tv в

Посетители Физтех.Фабрики в Долгопрудном смогли познакомиться с умным вентилятором и беспилотником на солнечной батарее. Мероприятие состоялось в рамках конференции «RuCode: генеративный искусственный интеллект» 28 и 29 июня.

Студенты и приглашенные школьники воплощают инженерные замыслы в Физтех.Фабрике на базе МФТИ. Перед этим проекты отбирают по критериям практической пользы и новизны.

«Самое простое, что мы тут делали, это детали для пневматических ракет, которые дети Долгопрудного с удовольствием запускали на День защиты детей. А среди самых сложных студенческих проектов — умный вентилятор или беспилотник на солнечных батареях, который реально летал у нас тут под крышей», — рассказал специалист фабрики Сергей Сычев.

Также в Физтех.Фабрике проводят мини-курсы по 3D-печати, лазерной резке, промышленному дизайну, электронике и другим инженерным дисциплинам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности региона. По его словам, нужно упрощать жизнь подмосковным предпринимателям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».