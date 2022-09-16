Умный светофор разгрузил проблемный перекресток в Долгопрудном | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 12:43 Поделиться Telegram

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Viber Умный светофор разгрузил проблемный перекресток в Долгопрудном

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Модернизация светофора помогла ликвидировать пробку на перекрестке Нового шоссе с Энергетической улицей и съездом с Дмитровского шоссе в Долгопрудном. Минтранс Подмосковья продолжает оптимизировать дорожную сеть.

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«В результате проведенных работ в Долгопрудном протяженность дорожных заторов сократилась, а пропускная способность в сторону Москвы в утренние часы пик увеличилась в два раза», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Интегратором проекта выступила компания «МВС Груп» — технологический партнер Подмосковья в сфере безопасности дорожного движения и оптимизации транспортной инфраструктуры. На первом этапе компанией был проведен мониторинг дорожной ситуации с помощью двух камер видеонаблюдения и трех детекторов транспорта. Выяснилось, что первой причиной заторов является режим работы светофора, который не позволял реагировать на изменение трафика. Например, сигнал для пропуска пешеходов через Новое шоссе включался даже тогда, когда людей у зебры не было.

На втором этапе была разработана логика управления светофором. Кнопки для пешеходов позволили отказаться от фиксированных программ и останавливать поток машин только тогда, когда это действительно нужно. Также на светофоре стал чаще включаться указатель левого поворота с улицы Энергетической.

В целом организация движения на проблемном перекрестке Новое шоссе — Энергетическая улица — съезд с Дмитровского шоссе была пересмотрена. Разработан новый проект разметки, который дорожные службы реализуют до конца сентября.

Летом прошлого года с помощью «МВС Груп» уже был реализован масштабный проект по улучшению дорожного движения в Щелкове и Фрязине, который позволил сократить время проезда более чем на 40%. Принятые меры должны разгрузить поток и в Долгопрудном.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе продолжается борьба с пробками. С начала года в области устранили уже более 100 заторов.

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