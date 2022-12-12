12 декабря 2022, 11:58
Умный сервис поможет оформить выплату на новорожденного онлайн в Подмосковье
Сервис по оформлению выплаты на новорожденного сделали удобнее в Подмосковье. Встроенная система проверит заявление родителей, чтобы избежать ошибок и не допустить отказа в предоставлении услуги.
По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник, более 55 тысяч семей подали заявление на получение выплаты в связи с рождением ребенка с начала года. Услуга популярная, поэтому ее сделали еще более удобной для жителей. Умный сервис теперь сам проверяет правильность заполнения заявки, что позволит не допустить ошибку и не получить отказ.
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Семья может получить выплату 20 тысяч рублей при рождении ребенка или выбрать подарочный набор, в котором содержится множество полезных предметов по уходу за ребенком в первые месяцы жизни.
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Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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