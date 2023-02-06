Подмосковье 06 февраля 2023, 16:54 Умные видеокамеры выявили 380 нарушений в содержании территорий Подмосковья за январь

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На территории Московской области работает система «Безопасный регион». Она объединяет более 105 тысяч камер, следящих за безопасностью жителей и выявляющих нарушения в содержании территорий.

Умные камеры круглосуточно мониторят отдельные участки Подмосковья на предмет чистоты и порядка. В январе система зафиксировала 380 нарушений в 49 городских округах. Больше всего дефектов обнаружили в Красногорске — 45 недочетов. На втором месте оказался Одинцовский округ — 29 нарушений, третье место занял Пушкинский округ — 20 дефектов.

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«Отмечу, что 90% замечаний касались качества уборки снега и наледи: камеры передавали нам данные о снежных навалах, неочищенных тротуарах, проездах и детских площадках в ненормативном состоянии», — прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Министр также подчеркнула, что нарушители, которых зафиксировали камеры, будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

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