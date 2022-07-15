«Умные» спортивные площадки появятся в Подмосковье в этом году

Осенью 2022 года в Подмосковье откроются три «умных» спортивных площадки. Эти спортивные объекты появятся в городских округах Котельники, Лыткарино и Талдомском городском округе.

«Умные» спортивные площадки оборудуются интерактивной системой, объединяющей тренеров и посетителей дистанционно. Современные технологии позволяют проводить тренировки удаленно. Инновационные спортивные объекты появятся в области в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт».

«Изначально на 2022 год были запланированы две „умные“ площадки — в Котельниках и Лыткарино. Однако по решению правительства РФ были выделены дополнительные средства еще на один объект», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Источник фото: телеканал «360»

Площадка в Котельниках разместится в микрорайоне Белая дача, д. 8, в Лыткарино по адресу: квартал 3А, д. 11, а в Талдомском округе она будет расположена в поселке Вербилки на улице Школьная, д. 10.

«К работам уже приступили в Котельниках. По Лыткарино и Талдому ведутся закупочные процедуры и подготовка документации. Задача — осенью открыть площадки», — подчеркнул Дмитрий Абаренов.

В рамках программы «Спорт Подмосковья» в этом году в регионе появились две новые площадки комплекса ГТО. Их открыли в Егорьевске и Раменском. На спортивных площадках установлены уличные тренажеры для работы с тяжелыми весами и собственной массой. Любой житель может не только проходить официальные испытания комплекса, но и готовиться к ним, делать зарядку и просто заниматься спортом в свое удовольствие. Работы выполнены при софинансировании из средств федерального бюджета по проекту «Спорт — норма жизни».