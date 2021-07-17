«Умные перекрестки» заработали в Лобне. Они избавят от глупых пробок

В Лобне заработали «умные перекрестки». Теперь на них стоят новые светофоры, которые анализируют количество машин. Об этом пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева сообщила на своей странице в Instagram.

Светофоры включают зеленый сигнал так, чтобы ни водители, ни пешеходы не тратили время понапрасну. Чтобы перейти дорогу, не придется ждать две минуты. Если машин нет, нужно просто нажать на кнопку, и светофор переключится. Теперь время ожидания в среднем сократилось до 60 секунд.

В Московской области уже работают 160 «умных перекрестков». Еще 40 будут поставлены в этом году. Основанная задача — максимальное использование зеленого сигнала светофора.

В Коломне в начале месяца появилась новая двухполосная дорога в обход города. Она примет транзитный поток, выведет его за пределы населенных пунктов. Этого ждали около 15 лет.