Умные опоры освещения с Wi-Fi появятся после соглашения на ПМЭФ в Подмосковье

Новые умные опоры освещения появятся в Подмосковье. Это установки, включающие в себя светильник, передатчик Wi-Fi, тревожную кнопку, антенну сотовой связи. На полях ПМЭФ об этом рассказал «360» владелец группы компаний «Светогор» Кирилл Зевахин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и владелец группы компаний «Светогор» Кирилл Зевахин подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения, которое мы подписали с областью, мы увеличим импортозамещающую продукцию с 70 до 100% Кирилл Зевахин.

По его словам, в планах — сделать это за ближайшие два года. Компания «Светогор» занимается системами освещения. Она установит в Подмосковье умные опоры.

«Мы изобрели опору, которая включает в себя светильник, Wi-Fi, тревожную кнопку, ретранслятор. Даже интегрировали антенну сотовой связи внутрь. Мы прошли аккредитацию у „большой тройки“ телекоммуникационных игроков», — сказал Зевахин.

Он отметил, что для Подмосковья это эстетические решения, которые улучшат городскую среду.

«В умных опорах много функционала. В Московской области умные столбы появятся обязательно. Сначала — в Химках», — отметил он.

И другие планы

Зевахин рассказал «360», что у компании масштабные планы. За ближайшие семь-девять лет она установит освещение по всему Подмосковью.

Начнем мы с Химок. Это будет дорожное освещение, уличное освещение. Местами дворовое и ландшафтно-парковое Кирилл Зевахин.

Компания «Светогор» делает и светильники для теплиц. Сейчас практически 400 гектаров уже обеспечено ее светильниками.

«Поэтому трава прекрасно растет под искусственным солнцем, сделанным нами», — заключил владелец группы компаний.

Также он рассказал, что «Светогор» производит собственные комплектующие для своих проектов.