«Умные каникулы» введут во флагманских школах Балашихи в 2022 году

«Умные каникулы» введут во флагманских школах Московской области в 2022 году. Об этом сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн во время итогового заседания коллегии Министерства образования региона. Мероприятие состоялось в филиале балашихинского лицея в микрорайоне Алексеевская Роща.

Источник фото: Константин Роик

В 2022 году флагманские школы Подмосковья впервые войдут в проект «Умные каникулы». В июне в них организуют образовательные интенсивы.

Это позволит ученикам познать родной край, погрузиться в сферу программирования, а также позаниматься любимыми предметами с лучшими представителями различных сфер региона.

Источник фото: Константин Роик

«Те 14 недель, которые ребята проводят на каникулах дома, на даче, приводят к тому, что они выпадают из образовательного процесса. Чтобы ученикам не приходилось дома выполнять огромное количество заданий без поддержки учителя, мы начинаем этот проект. По сути, это лагеря, в которых ребята смогут поехать на экскурсии, поучаствовать в командообразующих мероприятиях, получить консультацию учителей и пройти образовательные интенсивы», — рассказал Илья Бронштейн.

Заниматься с учениками флагманских школ будут высококлассные специалисты из различных сфер и преподаватели вузов.

Источник фото: Константин Роик

В итоговом заседании приняли участие заместители глав городских округов, начальники управлений образования Московской области, а также специалисты, отвечающие за проведение ЕГЭ и ГИА в регионе. Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн обсудил с ними результаты экзаменов 2021 года и поставил задачи на 2022 год. Также заседание стало площадкой проведения первого съезда руководителей флагманских школ Подмосковья.

«С 1 сентября по поручению Андрея Воробьева мы начали работу по собиранию лучшего опыта, который есть на территории Подмосковья. Больше 60 школ носят звание флагманских школ и в своих округах являются „путеводной звездой“, привлекают внимание к себе родителей и учащихся. В них стремятся попасть, потому что доверяют учителям. Это школы, обладающие большой репутацией, это учреждения, в которых сложившийся педагогический коллектив готов делиться своими наработками и учиться у других. Этим школам сейчас предстоит выдержать главе городского округа, они должны представить концепцию развития своей школы как флагманской. При одобрении и поддержке глав мы перейдем на новый уровень работы, когда эти школы утвердят не только репутацию, но и свои результаты», — подчеркнул Илья Бронштейн.

Источник фото: Константин Роик

Лидеры сферы образования в городском округе Балашиха — балашихинский лицей и гимназия № 1 имени Героя Российской Федерации А. В. Баландина. В 2021 году по результатам достижений им досталось звание «Флагманская школа».

«Флагманское звание очень высокое и ответственное. Есть определенные критерии, по которым Министерство образования Московской области отбирает школы. Это показатели ЕГЭ, востребованность школы, Всероссийская олимпиада школьников — должны быть победители или призеры регионального этапа. Задачи, которые стоят перед нами сегодня, — это улучшение качества образования. У нас произошла реорганизация, появилось новое здание, к нам присоединилась еще одна школа, нам нужно удержать качество образования», — отметила директор гимназии № 1 Татьяна Зайцева.

Проект флагманских школ запустили в Подмосковье 1 сентября 2021 года. Такие учреждения считаются самыми сильными учреждениями муниципалитета, в которых применяются сильные методики преподавания и преподают сильные учителя.