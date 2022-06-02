«Умные каникулы» стартовали в школах Подмосковья

В 40 подмосковных школах-флагманах стартовали «умные каникулы». Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Проект заключается в том, что дети в летний период продолжают ходить в школу, но образовательный процесс проходит в новом интересном формате.

«Проект охватит более 26 тысяч школьников», — рассказала Ирина Каклюгина.

По словам вице-губернатора, участники «умных каникул» получат возможность проводить время с пользой. В рамках занятий ребята будут разрабатывать свои проекты, заниматься исследовательской деятельностью, будут учиться программированию.

«Школьники также много занимаются на свежем воздухе, посещают с экскурсиями предприятия и музеи. Пока родители на работе, дети в школе заняты интересным и полезным делом. Что важно, это абсолютно бесплатно для участников. Мы уже получаем от родителей положительные отзывы о проекте, планируем развивать его и в следующем году», — уточнила Каклюгина.

На базе школ региона в летний период также функционирует почти одна тысяча лагерей с дневным пребыванием.