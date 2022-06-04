«Умные каникулы» начались в Коломне

Гимназия № 2 в Коломне стала участником проекта «Умные каникулы». В рамках летней программы школьники смогут посещать тренировки по карате, репетиции в театре, а также смогут проводить опыты в лабораториях.

Проект «Умные каникулы» инициировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Суть проекта в том, чтобы дети могли интересно проводить лето, продолжая ходить в школу. Формат занятий при этом меняется. Математику в гимназии изучают с использованием жанра стендапа и театра, а на физкультуре проводят спортивное ориентирование в парке.

«Это та самая школа, о которой дети мечтают. Куда можно прийти, когда можно заниматься любимым делом по любому направлению. Когда можно просто пообщаться с учителями не так, как ты общаешься, когда стоишь у доски и отвечаешь задание», — поделилась заместитель директора гимназии № 2 «Квантор» городского округа Коломна Светлана Кузнецова.

Участниками проекта в гимназии стали более 600 детей. Это ученики со второго по десятый класс. В школе они проводят первую половину дня — с 9 до 13 часов. Кроме обучения, в программе «пятой четверти» обширная культурная программа. Ребята уже были в театре и на экскурсии по родной Коломне.

Всего в Подмосковье в проекте приняли участие 40 школ-флагманов. Провести первый летний месяц весело и с пользой для ума решили более 26 тысяч ребят. Стоит отметить, что занятия в школах бесплатные.