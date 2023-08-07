Подмосковье 07 августа 2023, 18:14 Умные камеры зафиксировали свыше 20 тысяч нарушений в содержании территорий в Подмосковье за неделю

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За неделю умные камеры ГУСТ проконтролировали содержание территорий в 26 городских округах Подмосковья. Всего за указанный период они зафиксировали свыше 20 тысяч нарушений.

За неделю мобильные камеры побывали в Павловском Посаде, Реутове, Балашихе, Жуковском и других округах. Основные замечания касались несвоевременного вывоза мусора и уборки навалов на контейнерных площадках. Так, камеры с искусственным интеллектом обнаружили более 5,4 тысячи дефектов по данному направлению.

«Граффити обнаружены были 1,3 тысячи раза, а мелкий мусор, который свидетельствует о некачественной уборке, — две тысячи раз», — заявила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

По ее словам, больше всего нарушений нейросеть выявила в Домодедове, Истре, Раменском, Ленинском округе, Подольске, Сергиевом Посаде и Солнечногорске. Все замечания занесены в мобильное приложение АИС МДП на платформе СКПДИ и направлены для устранения ответственным организациям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов.

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