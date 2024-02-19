Подмосковье 19 февраля 2024, 16:58 Умные камеры выявили свыше 4 тысяч неправильно припаркованных машин в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минтранса МО

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Мобильные комплексы нарушений выявили свыше 4,6 тысячи нарушений правил парковки на территории жилых комплексов в Подмосковье с начала года. Они работают в 20 жилых комплексах и на автобусных остановках.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, нарушений требований дорожных знаков о запрете стоянки или ограничении проезда фиксируют парконы. Они оборудованы мобильными комплексами фиксации.

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«За январь и несколько недель февраля было выявлено более 4,6 тысячи нарушений, а вынесено чуть больше двух тысяч постановлений. По числу зафиксированных нарушений лидируют ЖК „Сколковский“ в Одинцове, ЖК „На Московской“ в Дмитрове, а также ЖК „Первый Зеленоградский“ в Солнечногорске. Нарушения отсутствовали в ЖК „Березовая роща“ в Видном, а также в ЖК „Президентский“ и „Полярный“ в Лыткарине», — рассказали в ведомстве.

Неправильная парковка мешает проезду экстренных служб и уборочной техники. Водителей призывают не создавать неудобств и соблюдать ПДД.

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