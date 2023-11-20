Подмосковье 20 ноября 2023, 17:07 Умные камеры выявили свыше 10 тысяч нарушений чистоты и порядка в Подмосковье с начала ноября ГУСТ

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Камеры с искусственным интеллектом выявили свыше 10 тысяч нарушений чистоты и порядка в Подмосковье с начала ноября. Чаще всего они фиксировали необходимость ремонта ям и грязные опоры освещения.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, только за прошедшую неделю камеры выявили 3,8 тысячи нарушений.

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«С начала ноября мобильные комплексы выявили 10,2 тысячи дефектов в содержании территорий. Чаще всего взор камер указывал на необходимость ямочного ремонта — 1,8 тысячи случаев, грязные опоры освещения отмечены 1,7 тысячи раз, наличие мелкого мусора было зафиксировано 1,2 тысячи раз», — сказала она.

После выявления дефектов, коммунальным службам дают время на их устранение. После этого инспекторы проверят проведенные работы и при необходимости формируют штраф. В ноябре коммунальщиков наказали на сумму более 12 миллионов рублей.

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