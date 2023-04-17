Подмосковье 17 апреля 2023, 18:40 Умные камеры выявили почти 3 тысячи нарушений чистоты в Подмосковье за 2 недели Пресс-служба ГУСТ

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Видеокамеры с искусственным интеллектом помогают инспекторам ГУСТ Подмосковья следить за чистотой дворов и улиц региона. Так, за две недели мобильные комплексы выявили более 2,8 тысячи дефектов в содержании территорий в 32 округах.

«Чаще всего мы получали данные о неудовлетворительном состоянии дорожного покрытия, несанкционированных изображениях, несвоевременном вывозе мусора и, как следствие, переполненных мусорных контейнерах», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Больше всего недочетов выявили в Балашихе — 407, в Одинцове — 303 и в Мытищах — 201. Профильные службы получили задание устранить нарушения в кратчайшие сроки. Отмечается, что все замечания, выявленные при помощи нейросети, заносятся в приложение АИС МДП на платформе СКПДИ.

Министр подчеркнула, что в ближайшее время ответственные лица, которые допустили нарушения, будут оштрафованы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. Он подчеркнул, что иначе это будет «мартышкин труд».

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