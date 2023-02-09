Подмосковье 09 февраля 2023, 10:25 Умные камеры выявили около 3,5 тысячи нарушений чистоты и порядка в Подмосковье за неделю

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Нейросеть определила около 3,5 тысячи нарушений чистоты и порядка на улицах Подмосковья за неделю. Камеры работали в 14 городских округах, рассказали в Главном управлении содержания территорий.

Глава ведомства Светлана Аипова сообщила, что автомобили с умными камерами посетили Балашиху, Коломну, Красногорск, Ленинский округ, Воскресенск, Мытищи, Одинцово, Волоколамск, Химки, Домодедово, Реутов, Солнечногорск, Королев и Сергиев Посад.

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«По итогам рейда мы получили данные о 3740 дефектах в содержании территорий. Более 90% нарушений касались некачественной уборки снега. Вторым по степени распространенности дефектом стало граффити. Все замечания переданы в работу коммунальным организациям и подлежат повторной проверке», — добавила Светлана Аипова.

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Министр рассказала, что передвижение между округами помогает нейросети адаптироваться к работе и совершенствовать алгоритмы.

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