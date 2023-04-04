Подмосковье 04 апреля 2023, 18:14 Умные камеры выявили более 20 тысяч нарушений чистоты в Подмосковье с начала года ГУСТ

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Умные камеры помогают ГУСТ следить за качеством содержания дворовых и общественных территорий в Подмосковье. За первый квартал 2023 года с помощью нейросети было зафиксировано более 20 тысяч нарушений.

«С начала года шесть „умных“ автомобилей с интеллектуальной системой фиксации дефектов осуществили мониторинг общественных и дворовых пространств в 38 городских округах Московской области. За первый квартал нейросеть выявила 20,1 тысячи дефектов в содержании территорий», — сообщила руководитель ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

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Больше всего нарушений зафиксировали в Балашихе и в Красногорске — свыше 2,5 тысячи, а также в Мытищах — более 1,8 тысячи. В основном замечания касались некачественной уборки снега. Все недочеты, выявленные искусственным интеллектом, заносятся в приложение АИС МДП на платформе СКПДИ и передаются на устранение ответственным организациям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами на дорогах, прежде чем проводить ямочный ремонт. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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