Подмосковье 06 марта 2023, 14:41 Умные камеры помогли выявить свыше 30 тысяч дефектов в содержании территорий Подмосковья зимой

Читать 360tv в

Главное управление содержания территорий контролирует чистоту и порядок общественных пространств Подмосковья с помощью умных камер. Зимой нейросетевые машины автоматически фиксировали нарушения и заносили данные в мобильное приложение АИС МДП на платформе СКПДИ, после чего информация о нарушениях направлялась на устранение профильным службам.

«За три зимних месяца мобильные комплексы автоматической фиксации выявили в Московской области 30 610 дефектов в содержании территорий. Наибольшее количество замечаний выявили во дворах и общественных пространствах Балашихи — 4908 дефектов, Красногорска — 4385 нарушений и Мытищ — 3350 недочетов», — сообщила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

Она также отметила, что чаще всего камеры фиксировали случаи некачественной уборки снега. Так, свыше 13 тысяч раз были направлены данные о неочищенном от снега дорожном покрытии, а также свыше 14 тысяч замечаний было сделано по поводу снежных навалов. За указанный период умные камеры проконтролировали содержание территорий в 44 городских округов Московской области.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области продолжают преображать общественные пространства. По его словам, от благоустройства скверов и парков зависит качество жизни в Подмосковье. Чтобы территории становились центрами притяжения, в них открывают кафе, фуд-траки и другой бизнес.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».